Um 5,8 Millionen Euro ging im vergangenen Jahr eine Eigenjagd in St. Johann im Walde nach mehrmaligen Besitzerwechsels an die HFB-Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungs GmbH im bayrischen Rosenheim. Jetzt will die Holding dort Grundstücke mittels eines Fahrweges - 440 Meter lang - erschließen. Es wurde auch schon fest gearbeitet, bereits im August des Vorjahres - und das ohne jegliche Bewilligung. 300 Laufmeter eines bereits bestehenden Traktorweges wurden umgebaut. Die Fahrbahnbreite hat man von 2,5 Metern auf 4,2 Meter erweitert, damit Lastwagen und Forstgeräte wie Harvester passieren können.