Glanz und Außervillgraten haben die flottesten Feuerwehrler

In Hopfarten hieß es "Wasser marsch". Osttirols Florianijünger traten beim Bezirks-Nassleistungsbewerb gegeneinander an. Die Gruppe Glanz holte sich den Sieg in der Bezirksklasse A, die Gruppe Außervillgraten 2 in der Bezirksklasse B.