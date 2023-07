Die einladenden Badetage vergangenes Wochenende ließ Gäste in Scharen an den Tristacher See fahren. Nachdem der Parkplatz am Ostufer voll belegt war, kam es entlang der Auffahrt zu Problemen. In einer Aussendung stellt Armin Zlöbl im Namen der Gemeinde nun klar, was von allen Badegästen und Besuchern zu beachten ist: "Ein Zuparken entlang der Auffahrt und auch unmittelbar nach der See-Kreuzung ist dringlichst zu unterlassen. Die Exekutive wird angehalten, das beiderseitige Parkverbot zu kontrollieren. Die Gemeinde Tristach behält sich – bei Gefahr in Verzug – vor, die Kraftfahrzeuge abschleppen zu lassen."