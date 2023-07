Pünktlich um neun Uhr am Sonntag nahm das rot-weiß-rote Duo die erste Etappe, die von Nauders nach Graun am Reschensee führte, in Angriff. Auf den ersten 51,25 Kilometern mussten Karl und Osl 2209 Höhenmeter absolvieren. Die beiden passionierten Mountainbiker siegten nach drei Stunden und 25 Minuten vor dem portugiesischen Duo Valério Ferreira und Celina Carpinteiro und den Slowenen Primoz Lindic und Natalija Anderluh.

Am ersten Tag siegten Osl und Karl vor dem portugiesischen und dem slowenischen Team © Arvid Auner

Zweiter Sieg am Montag

Auch auf der zweiten Etappe, die vom Reschensee ins italienische Livigno führte, radelten der Olympiasieger und die zweifache Olympionikin abermals vor den Zweitplatzierten, den Portugiesen, nach rund 96 Kilometern und 3044 Höhenmetern mit einer Zeit von fünf Stunden und 21 Minuten ins Ziel. Den dritten Platz holte sich das deutsche Duo Axel Schneider und Karoline Donnerstag.

Am heutigen Dienstag werden Karl und Osl die nächste Etappe in Angriff nehmen. "Das Leader-Trikot zu haben, ist immer extrem schön. Ich sehe den Wettkampfsport im Sommer als wichtiges Training für den Winter. Ich bin einfach nur happy, dass wir das Trikot auch bei der dritten Etappe wieder anziehen dürfen", erklärte Karl nach der gewonnenen Hitzeschlacht zu Wochenbeginn.