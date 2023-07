Zwei Salzburger Alpinisten sind am Sonntag bei einer Tour zum Großglockner ums Leben gekommen. Die beiden waren in der Früh von der Rudolfshütte (Uttendorf) aufgebrochen und wollten über den Kastengrat zum höchsten Berg Österreichs aufsteigen. Da sie sich bis 20.00 Uhr nicht mehr meldeten, wurde noch am Abend eine Suchaktion gestartet. Am Montagvormittag wurden zwei Leichen auf Osttiroler Seite aufgefunden, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.