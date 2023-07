Wenn Mariella Findl über ihre Wander- und Klettertouren erzählt, leuchten ihre Augen. Sie spricht über ihre große Leidenschaft, die Berge. Mit ihren 25 Jahren ist die gebürtige Mölltalerin zwar noch recht jung. Aber sie gehört zu jenen Bergsteigerinnen, die sich in den Lienzer Dolomiten so richtig wohlfühlen.

Findl wollte ihre Fähigkeiten nutzen, um anderen zu helfen. Meine Freundin Lena Schwarzl und ich haben uns zwischen der Bergrettung in Winklern und jener in Lienz entschieden. „Ortstellenleiter Thomas Zimmermann gab uns sofort das Gefühl, dass wir willkommen sind“, so Findl. Dass sie gleich gut in die Gruppe integriert wurde, freut sie besonders. So war sie bereits beim Laserzlauf Teil des Streckendienstes der Bergrettung. Und auch Freundschaften sind schon entstanden.

Die Ausbildung zur Bergretterin möchte Findl so schnell wie möglich durchziehen. „Und dann will ich mein Wissen selber an junge Bergretterinnen und Bergretter weitergeben“, sagt sie.

Das Klettersteigset ist für Mariella Findl ein ständiger Begleiter © KK/Privat

Erlebnisse auf Instagram

Erfahrung sammelt Mariella Findl derzeit nicht nur in den heimischen Lienzer Dolomiten, sondern in ganz Europa. Mit ihrem Caddy will sie andere Länder und andere Gipfel erkunden – neue Dinge sehen und lernen. Diese Lust nach Neuem will sie auch anderen jungen Menschen vermitteln – etwa über die sozialen Medien. Die junge Lienzer Bergretterin postet immer wieder beeindruckende Bilder ihrer Touren auf Instagram.

Seit Kurzem klettert und wandert Mariella Findl nicht nur, sondern fliegt auch. „Ich habe mit dem Paragleiten begonnen“, erzählt sie. Und auch die Erfahrungen, die sie in der Luft sammelt, kommen ihr beim Bergrettungsdienst in Osttirol zugute.