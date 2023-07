Die Osttiroler Designagentur "studio20four" wurde als Finalist beim European Design Awards in der Kategorie "Alcoholic Drink Packaging" ausgezeichnet. Ihr Etikett für den Tristacher Rosé Wein erzählt die Geschichte des Parkhotels Tristachersee auf kreative Weise. Dies ist der erste internationale Erfolg für das junge Team, das sich auf innovative Designlösungen spezialisiert hat. Die Auszeichnung unterstreicht ihre Kreativität und Qualität auf internationalem Niveau.

Das Team entwarf ein Etikett für den "Tristacher Rosé"-Wein © studio20four

Das European Designfestival fand vom 31. Mai bis 4. Juni in Luxemburg-Stadt im "Les Rotondes" statt und zog Designer und Kreative aus ganz Europa an. Die Veranstaltung wurde 2007 ins Leben gerufen, um herausragendes Kommunikationsdesign aus ganz Europa anzuerkennen und zu fördern. Mit fast 50 Kategorien sind die European Design Awards die führende Organisation, wenn es darum geht, kreative Arbeiten in diesem Bereich zu würdigen.