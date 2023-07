Es war zu Wochenbeginn, als ein Insolvenzantrag für Aufsehen in Osttirol und darüber hinaus gesorgt hat. 4,5 Millionen Euro wurden als aushaftende Verbindlichkeiten vom Kreditschutzverband 1870 (KSV) für das Unternehmen "LDB Lienzer Dolomiten Beteiligungsgesellschaft mbH" gemeldet. Am Landesgericht Innsbruck wurde am Montag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung des Unternehmens eröffnet. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin sprich dem Geschäftsführer eingebracht.