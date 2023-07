Viele Jugendliche aus dem Osttiroler Oberland haben in der Bar "P99" das Feiern gelernt. Im Kult-Lokal direkt an der Bundesstraße haben einige schöne Partys stattgefunden. Vor allem in der Wintersaison, als in Sillian auch Urlauber das Nachtleben bereichert haben. Und es gab auch prominente Besucher. Und sogar Andreas "Hulapalu" Gabalier beehrte im Jahr 2019 das "P", wie man es in Sillian lässig nannte.