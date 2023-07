Sie sind im Plan, mit ihrem Projekt: Die Tinetz und die Austrian Power Grid (APG) können den Zeitplan für den Bau des Umspannwerkes Matrei-Seblas einhalten. "Die APG startet noch im Juli mit ihren Arbeiten und wir legen im August mit unserem Baustart nach", sagt Thomas Rieder, der technische Geschäftsführer der Tinetz. Für die Tinetz sind die Arbeiten dann Ende 2024 abgeschlossen. Die APG plant, in der ersten Jahreshälfte 2025 in Betrieb zu gehen. Rieder: "Bei Inbetriebnahme kommt es zu Stromabschaltungen. Um dann eine Versorgung in der Region aufrecht zu erhalten, muss die Austrian Power Grid warten, bis die neue Salzburg-Leitung in Betrieb ist."