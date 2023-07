Gute Nachrichten für alle Fans von Victoria Lukac (26): Die Osttirolerin ist zurück im deutschen Reality-TV. Lukac ist Teil der vierten Staffel der RTL-Serie "Ex on the Beach". Die ehemalige Leistungsschwimmerin hat sich durch ihre Auftritte bei "Beauty & the Nerd", "Are you the one" und "#CoupleChallenge" einen Namen gemacht. In Osttirol lebt die Influencerin nicht mehr, mittlerweile hat sie sich in Dubai eine Existenz aufgebaut. "Ich habe mein eigenes Business", erzählt sie. "Victoria Aesthetics Cosmetic Surgery" heißt das Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Schönheitsoperationen in der Türkei an deutschsprachige Kunden zu vermitteln. "Weil ich schon mehrere Sachen an mir machen hab lassen, kann ich mich gut damit identifizieren", sagt sie.