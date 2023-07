Wer eine Sommerrodelbahn nutzt, mag es schnell und aufregend. Was am Freitag auf der beliebten Sommerrodelbahn in Lienz passiert ist, war aber eine Spur zu aufregend. Laut Polizei kam es zu einer Serie von Auffahrunfällen mit 16 beteiligten Fahrern und Fahrerinnen. Mittlerweile steht fest, dass sechs Personen verletzt wurden. Involviert waren "Sommerrodler" aus Österreich, Deutschland und den USA.