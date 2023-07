Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) informiert heute über den erfolgreichen Fortschritt in der Konsolidierung der Gemeindefinanzen der Marktgemeinde Matrei in Osttirol: „Ich scheue mich nicht davor, kritische Themen und Herausforderungen anzugehen und in Ruhe zu lösen. In Matrei in Osttirol haben wir am Beginn der Periode eine Gemeinde auf finanziellen Abwegen vorgefunden und gemeinsam mit dem Bürgermeister und dem Gemeinderat eine Entschuldung in die Wege geleitet. Ich bringe mich als Gemeindereferent deshalb ein, weil es um die Matreier, aber auch um die finanzielle Verlässlichkeit aller Tiroler und österreichischen Gemeinden geht. Heute trägt der Einsatz des Bürgermeisters, des Gemeinderates und des Landes Tirol Früchte. Alle Lieferantengläubiger würdigen den Einsatz und haben dem Tilgungsplan zugestimmt. Damit ist die Konsolidierung der Gemeindefinanzen weiter auf Schiene."