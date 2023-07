Österreichs beste Zimmerer- und Zimmereitechnik-Lehrlinge waren nach Absam gekommen, um in der Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik den Bundessieger 2023 zu küren. Aufgabenstellung beim zweitägigen Wettbewerb war die Erstellung einer Werkzeichnung inklusive Modells für die Verschneidung zweier verschieden geneigter Dachflächen, die sich in einer Kehle treffen. Erschwerend hinzu kam die Anbindung der Schiftersparren an der Ichse mit Klauenverbindung. In einem hochkarätigen, äußerst knappen Rennen mit insgesamt 26 Teilnehmern hatte schlussendlich Alexander Sonnweber aus Schönwies, Lehrling bei AT Thurner Bau, die Nase vorne. Er siegte mit 79,42 Punkten hauchdünn vor Kevin Sebastian Weiler aus Anras mit 79,08 Punkten. Der Osttiroler absolviert seine Lehre in der Zimmerei Stocker.