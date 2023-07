4,5 Millionen Euro: So hoch sind die aushaftenden Verbindlichkeiten der "LDB Lienzer Dolomiten Beteiligungsgesellschaft mbH" mit Sitz in der Lienzer Rosengasse. Der Kreditschutzverband von 1870 hat am Montag über die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung des Unternehmens informiert. Demnach sind fünf Dienstnehmer beim Unternehmen beschäftigt, das 2020 gegründet wurde.