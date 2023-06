Mit 16. Oktober 2019 ging die mobile Notfalleinheit Matrei in den Dienst, per 30. Juni 2023 wird das als Pilotprojekt vom Land Tirol bei der Rettungsdienst Tirol GmbH beauftragte System nun wieder eingestellt. Die notärztliche Versorgung im hinteren Iseltal wird ab 1. Juli durch das Notarztsystem von Gernot Walder übernommen. Die Überführung in das neue System erfolgt nahtlos, die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist dadurch gewährleistet.