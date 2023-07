Verführerisch duftet es nach frischem Bauernbrot und süßen Backwaren. Die knackigen Gemüse- und Obstsorten strahlen mit ihren verschiedensten Farben um die Wette. Vom Nachbarstand durchströmt plötzlich der Duft von würzigen Speckaromen, herzhaftem Käse und Fisch die Nase. Klein aber fein hat der Lienzer Stadtmarkt mit seinem besonderen Charme viel zu bieten. Jeden Freitag und Samstag reihen sich hier in der Messinggasse die Marktstände aneinander und zeigen ihre bunte Produktvielfalt, die sie mit viel Fleiß, Können und Liebe zum Detail herstellen und erzeugen. Nicht nur Einheimische, sondern auch Gäste und Tagesausflügler treffen sich hier zum Bummeln, plauschen und kaufen.

Während der Stadtmarkt anfangs noch skeptisch betrachtet wurde, so ist er heute nicht mehr wegzudenken. Am 14. April 2000 öffnete er zum ersten Mal seine Pforten. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich der Markt zu einem Erfolgsmodell. Mittlerweile gilt der Lienzer Stadtmarkt mit seinen 18 Verkaufsständen und 900 angebotenen Erzeugnissen als wichtiger Bestandteil des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in der Stadt und in der Region. „Mittlerweile haben wir drei Gemüse- und Obststände und einen Honigstand. Neu dazugekommen ist auch Microgreen“, sagt Oskar Januscheke vom Stadtmarketing. Im Schnitt verzeichnet der Stadtmarkt jedes Wochenende rund 4000 Besucher. Und das. obwohl der Markt nur Freitagnachmittag (13 bis 18 Uhr) und Samstagvormittag (8.30 bis 12.30 Uhr) geöffnet hat.

Der Lienzer Stadtmarkt steht unter dem Slogan „Das Beste aus der Region“. Ein Versprechen, das die Standler regelmäßig für ihre Kunden am Wochenmarkt einlösen © Eder

Vor allem Qualitätsstandard wird hier groß geschrieben. Das zeigen auch die zahlreichen regionalen, nationalen und auch internationalen Bewertungen vieler Produkte, die a hier angeboten werden. Ob für Käse, Speck oder Schnaps - „unsere Standler konnten schon unzählige Goldmedaillen für ihre Produkte erzielen“, freut sich Januschke und ergänzt: „Was immer mehr nachgefragt wird, sind fertige Produkte wie Schlipfkrapfen, Knödel oder Gulasch im Glas“. Eine weitere Besonderheit ist, dass man am Stadtmarkt nicht nur bar, sondern auch mit Karte bezahlen kann – und das schon seit zehn Jahre.

© Stadt Lienz/Lenzer

In Osttirol gibt es nirgendwo anders einen solchen ganzjährigen Wochenmarkt. Auch das macht den Stadtmarkt so einzigartig. Kein Wunder also, dass er der einzige Markt ist, der für die heurige Platzwahl 2023 der Kleinen Zeitung im Bezirk Lienz nominiert wurde. Jetzt geht es an die Abstimmung. Und wer weiß, vielleicht wird der Lienzer Stadtmarkt mit den Stimmen der Osttiroler zum schönsten Markt in Kärnten und Osttirol gekürt. Der stimmenstärkste Markt bekommt außerdem ein Siegerfest gesponsert.

Übrigens: Seit Juli 2022 ergänzt der „GenussLaden 24/7“, der sich ebenso in der Messinggasse befindet, den beliebten Lienzer Stadtmarkt. Rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche werden hier 360 Produkte aus der Region angeboten.