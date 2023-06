An sich hätte der Matreier Bürgermeister Raimund Steiner am Mittwochnachmittag am Landesgericht Innsbruck erscheinen müssen. Das legte das Gericht Anfang Mai fest. Damals hat Steiner die Verhandlung, in der es um die Klage der Firma Bodner gegen die Gemeinde Matrei ging, geschwänzt. Bodner hatte die Tauernkommune auf 1,17 Millionen Euro für den Bau der Bichler Brücke geklagt. Damit ist die Firma Bodner nach dem Land Tirol der zweitgrößte Gläubiger der Gemeinde Matrei.