Mit dem „Lehrling des Monats Juni 2023“ endet das erste Halbjahr der Lehrlingsauszeichnungen: Der sechste Lehrling des Monats heißt Theresa Lindsberger, kommt aus Nikolsdorf im Bezirk Lienz und absolviert eine Lehre zur Konditorin (Zuckerbäckerin) und Bäckerin im dritten Lehrjahr bei der Joast GmbH in Lienz. Sie bekam die Auszeichnung zum „Lehrling des Monats Juni 2023“ bei einer Feier im Betrieb von Arbeits- und Jugendlandesrätin Astrid Mair persönlich überreicht.

„Mit dem ‚Lehrling des Monats‘ holen wir die Besten in der Lehrlingsausbildung vor den Vorhang. Theresa Lindsberger gehört zu diesen besonderen Jugendlichen. Ihr wollen wir für die bisherigen Leistungen und das Engagement sowohl in der Berufsausbildung als auch im ehrenamtlichen Bereich mit der Auszeichnung ‚Lehrling des Monats Juni 2023‘ den Dank und die Anerkennung des Landes Tirol aussprechen“, erklärte Mair bei der Auszeichnungsfeier.

In vielen Vereinen aktiv

Theresa Lindsberger hat die zweite Fachklasse an der Tiroler Fachberufsschule für Ernährung, Chemie, Medien in Innsbruck mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen und hatte dabei nur „Sehr Gut“ im Zeugnis. Vom Betrieb wurde sie besonders für ihre Kollegialität und Pünktlichkeit gelobt. Sie absolviert die Lehre mit Matura am Wirtschaftsförderungsinstitut Lienz, nahm am „Pkw Mehrphasen Training“ und an der praktischen Prüfung der Klasse F teil. Zudem erhielt sie auch die Begabtenförderung des Landes Tirol.

Theresa ist Mitglied des Vorstands der Landjugend und der Musikkapelle Nikolsdorf. Sie gehört auch noch dem Schützenverein, Theaterverein und der Volkstanzgruppe Nikolsdorf an. Neben ihren ehrenamtlichen Vereinsaktivitäten zählt sie auch das Backen in der Freizeit zu ihren Hobbys.