Sei es der Ferialjob, die Lehre oder der direkte Berufseinstieg: Der Experte für Kühl- und Gefriergeräte in Lienz bietet jungen Menschen vielseitige Einstiegsmöglichkeiten in unterschiedlichen Interessensbereichen. Liebherr ermöglicht Schülerinnen und Schülern bereits vor Abschluss der Pflichtschule oder Matura einen Einblick in die Berufswelt. So werden regelmäßige Schnuppertage für die Auswahl der richtigen Lehre veranstaltet.