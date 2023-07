Please Madame

Freitag, 7. Juli, Innenhof Schloss Bruck, 20 Uhr.

Die Salzburger Band "Please Madame" ist längst von einem Geheimtipp zu einer Größe der österreichischen Musikszene aufgestiegen. Die Musiker Dominik Wendl (Gesang, Gitarre), Martin Pöheim (Bass, Backings), Laurenz Strasser (Gitarre) und Niklas Mayr (Schlagzeug, Backings) bedienen sich eines modernen, eingängigen Indie-Rock-Sounds mit Pop-Appeal. Ihre Songs verbreiten trotz ernsten Leitmotivs jede Menge positive Stimmung. Die Musiker von Please Madame verstehen es, mit unwiderstehlicher Live-Energie das Publikum zu begeistern. Live on stage sind ist die vierköpfige Band am Freitag im Innenhof von Schloss Bruck.

Infos und Reservierung: www.stadtkultur.at oder (04852) 600 519

Achtung: Bei prognostiziertem Schlechtwetter findet das Konzert im Saal des Gymnasiums, statt.

Computeria

Montag, 3. Juli, Volkshaus Lienz/ 1. Stock, 17 bis 18 Uhr



Die Computeria ist ein vom Land Tirol geförderter Lern- und Begegnungsort, an denen ältere Menschen ermutigt werden, sich mit dem Computer und den neuen Technologien aktiv zu befassen.

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Tagesmutter/Tagesvater werden

Montag, 3. Juli, Eltern-Kind-Zentrum Lienz, 19 Uhr.



Alle Interessierten erhalten wissenswerte Informationen über das Berufsbild der Tagesmutter/des Tagesvaters. Im Herbst 2023 startet ein 3-monatiger Ausbildungslehrgang in Innsbruck. Es wird über Ausbildungsvoraussetzungen, Berufsanforderungen und Arbeitsbedingungen informiert.

Anmeldung unter: (04852) 613 22-13 oder tagesmutter@ekiz-lienz.at

Singend in den Sommer hinein

Dienstag, 4. Juli, Bildungshaus Osttirol, 9.30 bis 11 Uhr.



Singen öffnet die Herzen und tut der Seele gut. Singbegeisterte werden zum gemeinsamen musizieren mit Sabiene Theurl eingeladen.

Kostenbeitrag: 4,50 Euro inklusive Jause.

Keine Anmeldung erforderlich.

Klavier und Gesang

Mittwoch, 5. Juli, Kultursaal Sillian, 20 Uhr.



Die drei Osttiroler Musikschulen feiern dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurden eine Konzertreihe mit vier Lehrerkonzerten zusammengestellt. Die dritte und letzte Veranstaltung vor der Sommerpause findet am Mittwoch in Sillian statt. Der Gesang vom Kunstlied bis hinzu Pop Balladen stehen genauso im Mittelpunkt, wie das Klavier mit seiner vielfältigen Art.

Freiwillige Spenden erwünscht.

Drittes LMS-Lehrerkonzert mit Gesang und Klavier © KK/Leonhard Weiler

Kunst in Kürze

Mittwoch, 5. Juli, RLB-Atelier Lienz, 18 Uhr.



Die etwas andere Führung mit Umtrunk. In entspannter Atmosphäre die Kunst und Gedankenwelt von Max Brenner erforschen. Von seinem Thema der Ausstellung "Doomscrolling" zum Nachdenken und zu Gesprächen inspirieren lassen und hören, was er selbst dazu zu sagen hat.

Keine Anmeldung erforderlich.

Blutspenden

Mittwoch, 5. Juli, Wirtschaftskammer Lienz, 15 bis 20 Uhr.



Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

Platzkonzerte

Mittwoch, 5. Juli, Lienzer Hauptplatz, 19 Uhr, Mödris-Musikanten.

Freitag, 7. Juli, Ruine Walchenstein/Iselsberg, 19 Uhr, MK Iselsberg-Stronach.

Freitag, 7. Juli, Wartschensiedlung/Gaimberg, 20 Uhr, MK Gaimberg.

Freitag, 7. Juli, Gemeindezentrum Thurn, 20 Uhr, MK Thurn.

Freitag, 7. Juli, Musikpavillon Matrei, 20 Uhr, MK Matrei.

Freitag, 7. Juli, Musikpavillon Kals, 20.30 Uhr, Trachtenmusikkapelle Kals.

Freitag, 7. Juli, Pavillon Innervillgraten, 20.30 Uhr, MK Innervillgraten.

Samstag, 8. Juli, Dorfzentrum Oberlienz, 11 Uhr, MK Oberlienz.

Samstag, 8. Juli, Lienzer Hauptplatz, 18 Uhr, MK Tristach.

Samstag, 8. Juli, Eisstadion Huben, 20 Uhr, MK Huben.

Samstag, 8. Juli, Marktplatz Sillian, 20 Uhr, MK Sillian.

Samstag, 8. Juli, Weberstube Obertilliach, 20 Uhr, MK Obertilliach.

Samstag, 8. Juli, Dorfplatz Schlaiten, 20 Uhr, MK Schlaiten.

Sonntag, 9. Juli, Pavillon Prägraten, 20 Uhr, MK Prägraten.



Viele Platzkonzerte finden diese Woche in Osttirol statt © (c) imago stock&people (imago stock&people)

The Runway Quartet

Samstag, 8. Juli, Burg Heinfels, 20 Uhr.



Mit ihrem Konzert "A New York State of Mind" wird spielen die vier Musiker von "The Runway Quartet" Musik von Broadway Musikals bis hin zu Billy Joel. Die Bandmitglieder Dragan Trajkovski (E-Bass/Kontrabass), Robert Gmachl-Pammer (Schlagzeug/Drumset) sind ebenso wie Craig Hansford (Klavier/Gesang/Posaune) im Symphonieorchester des Tiroler Landestheaters engagiert. Saxophonist und Komponist Florian Bramböck ist nicht nur in Tirol ein gern gesehener Gast. Das Programm auf Burg Heinfels beginnt mit Broadway-Hits aus „Jesus Christ Superstar“, „Hair“, „Rent“, „Annie“ und „Jersey Boys“ und endet mit Popsongs von Billy Joel, Jamie Cullum und George Benson. Mitsingen erwünscht!

Tickets für das Konzert sind unter www.burg-heinfels.com erhältlich.

Bunte Vielfalt

Samstag, 8. Juli, Lindensaal Amlach, 18 Uhr.



Die sieben Amlacher Künsterlinnen Gisela Jobst, Heidi Jaufer-Hiebl, Eva-Maria Habermayer, Lotte Wibmer, Maria Holzer, Juna Perfler und Heid Kürzinger eröffnen ihre Ausstellung in Amlach. Musikalisch Umrahmt von Marie Lusser und Emma Blassnig.

Ausstellungsdauer:

Sonntag, 9.7.,9.30 - 12 Uhr und 16 - 18 Uhr.

Montag, 10.7. bis Donnerstag, 13.7., 16 -18 Uhr.

Samstag, 15.7., 16 bis 21 Uhr.

Bezirksnassbewerb

Samstag, 8. Juli, Hopfgarten in Defereggen, ab 7.30 Uhr.

Der Bezirksfeuerwehrverband Lienz sowie die Feuerwehr und die Gemeinde Hopfgarten laden zum Vergleichskampf der Osttiroler Feuerwehren.

Programm:

7.30 Uhr Eröffnung des Bezirksnassbewerbes

8 Uhr Beginn der Wettkämpfe

16 Uhr Start des K.O.-Bewerbes

19 Uhr Schlussveranstaltung beim Kulturhaus Hopfgarten i.Def.

20 Uhr Festveranstaltung mit der Gruppe „Starke Manda“

Rockmesse

Samstag, 8. Juli, Dorfplatz, 20 Uhr.



Die jährliche Rockmesse in den Sommerferien ist für viele junge Menschen bereits zu einem Fixtermin geworden. Die motivierten Mitglieder des Dekanatsjugendteams Sillian schaffen es dabei jedes Jahr aufs Neue, durch originelle Ideen die Mitfeiernden zu begeistern und so aus einem „normalen Gottesdienst“ ein ganz besonderes Ereignis zu machen.

Familiensonntag

Sonntag, 9. Juli, Museum Aguntum Dölsach, 14 -16 Uhr.

Bei den Familiensonntagen in Aguntum können Eltern und Kinder in die alte römischen Handwerkskunst eintauchen. Diesen Sonntag geht es mit Kathi Schulz in die Töpferwerkstatt. Bei Schönwetter findet der Töpfermarkt im Archäologischen Park, bei Schlechtwetter im Museum statt.

Anmeldung erbeten unter: vermittlung@aguntum.at

M.S.