Dienstagnachmittag gegen 16.55 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw am Forstweg von Stürmitzalm talwärts in Richtung Pebellal (Gemeindegebiet Prägraten). Seine 62-jährige Lebensgefährtin saß am Beifahrersitz und auf der Rückbank war sein 31-jähriger Sohn. Unmittelbar vor einer Rechtskurve blieb der Lenker mit seinem Fahrzeug auf dem sehr steilen Forstweg in 1790 Meter Seehöhe stehen. Laut eigenen Angaben zog er die Handbremse an und wollte in Folge mit seinem Fernglas das Wild in der Umgebung beobachten.