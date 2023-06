s’Bärahus“ sagen die Vorarlberger zum neuen großen Haus an der Bärenkreuzung in Feldkirch. Offiziell heißt das siebenstöckige Bürogebäude an der Bärenkreuzung „City Office“ – und es ist ein echtes Prestigeobjekt in der westlichsten Gemeinde Österreichs. Zum einen verändert es das Stadtbild nachhaltig, zum anderen ist das Gebäude an sich nachhaltig. Das Holzbürohaus trägt die silberne „klimaaktiv“-Zertifizierung. Vorangetrieben hat das Projekt die Wiener Agentur ELA Real Estate Consulting, umgesetzt hat es das Vorarlberger Bauunternehmen Rhomberg. Einen Bärenanteil am „Bärahus“ hat auch das Osttiroler Familienunternehmen Theurl Premium Timber mit Sitz in Assling.