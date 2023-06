Gleich zwei große Meisterschaften für Motocross-Fahrer standen mit dem Auner Cup (Samstag) und der Österreichischen Staatsmeisterschaft (Sonntag) in Rietz in Nordtirol am Programm. Mit großem Vorsprung dominierte Johannes Wibmer am Samstag beide Rennläufe des Auner-Cups. Mit zwei souveränen Starts sicherte er sich in beiden Läufen den Holeshot, überzeugte jeweils mit überlegener Laufbestzeit und holte sich somit eindeutig den Tagessieg.