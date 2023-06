2003 von Alexandra Urso-Tabernig und Mario Urso gegründet, konnte sich die Weinphilo in der Messinggasse in Lienz mit ausgesuchten Delikatessen und herzlicher Bewirtung zu einem Ort für besonderen Genuss und inspirierende Begegnungen etablieren. Egal, ob die Gäste vor Ort an den runden Tischen auf weitere Genuss-Freunde treffen, oder die Produkte mit nach Hause mitnehmen - die italienische Leidenschaft ist bei den Kunden spürbar, die kompetente Weinberatung in Lienz ein Alleinstellungsmerkmal.