Ein "ungeheuerlich" spannendes Rennen am Staller Sattel

Ein Drache, eine Trommel, ein zweieinhalb Meter langes Boot und bis zu 20 Paddler: Am 1. Juli geht das weltweit höchste Drachenboot-Rennen am Obersee am Staller Sattel in St. Jakob über die Bühne. Auch Pink Paddler gehen an den Start.