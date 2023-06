Am Zusammenfluss von Drau und Isel liegt die Stadt Lienz, deren Stadtbild von den markanten Spitzen des Laserzkessels, der Gamsalpspitze und der großen Keilspitze geprägt wird. Die Lienzer Dolomiten erstrecken sich dabei nur wenige Kilometer weit und trennen den Lienzer Talboden vom Lesachtal im Süden. Das Besondere an dieser kleinen Gebirgsgruppe ist nicht nur ihre strahlende Schönheit, es ist vor allem die unmittelbare Nähe zur Stadt Lienz.

Das schätzen auch die Athleten des Dolomitenmanns, die sich Jahr für Jahr dieser ungewöhnlichen Herausforderung stellen. Bergläufer Klaus Kröll wird dieses Mal die Berge von Süd nach Nord durchlaufen und seinen Weg übern den Zochenpass finden. Der Mountainbike-Weltmeister und passionierte Radsportler, Benjamin Karl, trägt sein Sportgerät bis auf das Kerschbaumer Thörl, Gleitschirmprofi Wendelin Ortner nähert sich vom Westen den Dolomiten und Kanu-Routinier Harald Hudetz wirft sich in die Fluten des Isel.



Schwindelerregend - die Lienzer Dolomiten © (c) ServusTV / mediavilm

Neben den Legenden des Dolomitenmanns sind es die herausragenden Momente und Menschen am Berg sowie die vielen Geschichten des Lienzer Talbodens, die diese Landschaft zur Besonderheit machen. Zum Beispiel Lisi Steurer, die sich für eine Tour am roten Turm eine erst 17-jährige Lienzer Kletterpartnerin ausgesucht hat. Maya Klaunzer zeigt schon seit längerer Zeit in der Halle ihr Talent.

Die Stadt der Grafen von Görz

Dies alles sind die Geschichten rund um die Lienzer Dolomiten, an deren Fuß bereits in vorchristlicher Zeit Menschen lebten. Mit den Römern, die hier ganz bewusst eine Handelsstadt errichteten, kehrte Wohlstand in den Lienzer Talboden ein. Seit dem Mittelalter war Lienz der Sitz der Grafen von Görz, die von hier aus ein weites Land regierten.

Natürlich gibt es auch Schattenseiten: Eine Gedenkstätte erinnert heute an das Schicksal der Lienzer Kosaken, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges von der britischen Besatzung an Stalin ausgeliefert wurden.

Die Lienzer Dolomiten – Arena der Extreme, wird im Rahmen von “Bergwelten“ in Servus TV am 26. Juni um 20.15 Uhr ausgestrahlt.