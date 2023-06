Die Temperatur im Permafrost steigt in unseren Breitengraden. Die Stabilität eisgefüllter Klüfte nimmt mit steigender Eis- beziehungsweise Felstemperatur deutlich ab. Das hat nicht nur Auswirkungen auf das Ökosystem in Höhenlagen. Die Steinschlaggefahr steigt. Und auch die Infrastruktur wird gefährdet. Durch das Tauen des Permafrost verlieren Gebäude ihre Untergrundstabilität. Nach und nach bekommen Schutzhütten in Osttirol Probleme. Aktuell macht man nicht nur im Defereggerhaus in Prägraten mit Maßnahmen zur Sicherung des Objektes mobil. Auch die Stüdlhütte in 2802 Metern Seehöhe, Gemeindegebiet Kals, ist durch das Tauen des Permafrosts gefährdet.