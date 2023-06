Am Mittwoch haben starke Unwetter Kärnten heimgesucht und große Schäden hinterlassen, heute, Donnerstag, folgte die Hitze. 34,2 Grad wurden um 17 Uhr in Dellach/Drau gemessen, Platz zwei ging an St. Andrä (32,9 Grad) vor Hermagor (32,8 Grad), Obervellach (32,4) und Ferlach (32,3). "Ungewöhnlich waren am Donnerstag die Temperaturen in höheren Lagen, wie die 32 Grad in Kötschach-Mauthen auf 700 Meter Seehöhe oder die 32,1 Grad in Döllach auf 1070 Meter", sagt Meteorologe Gerhard Hohenwarter von Geosphere. Am Dobratsch wurden 19,4 Grad gemessen.