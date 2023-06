Mittwochvormittag vor dem Ämtergebäude in Lienz: Nur wenige Menschen sind auf Behördenwegen. Im Arbeitsmarktservice (AMS) Lienz läuft der Betrieb wieder normal. Dienstag wurde für das Personal ein Ruhetag eingeräumt – nach dem montäglichen Messerangriff mit Schussfolge in den dortigen Räumen. Die Dame beim Empfang grüßt freundlich. Gespräche mit den Mitarbeitern lehnt sie ab. Die Chefin sei nicht im Haus, sie kommt erst am Montag wieder. "Aber es geht uns allen gut", lässt sie wissen.