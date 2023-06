Derzeit tourt Bernhard Aichner durch Österreich und liest aus seinem neuesten Bronski-Thriller "Bildrauschen". Schon bald wird er mit diesem auch im Fernsehen über den Bildschirm flimmern. Gemeinsam mit Moderatorin Theodora Bauer, die selbst Schriftstellerin ist, setzt er sich in den nostalgischen "Bücherbus" von Servus TV. Dieser macht mit der Sendereihe "literaTOUR" nämlich Halt in Tirol. Gemeinsam plaudern sie über seinen alpinen Thriller.

In den Figuren von Bernhard Aichner steckt immer ein bisschen von ihm selbst, erfährt man in der neuen Folge, die am Donnerstag, 29. Juni, um 23 Uhr ausgestrahlt wird. So verwundert es nicht weiter, dass Aichner, früher Pressefotograf, auch seinen Helden David Bronski im selben Gewerbe verankert hat. Seit nunmehr vier Teilen knipst Bronski sich durch Mord, Tod und Leid – und bekommt dabei selbst einiges ab. So auch in "Bildrauschen", dem aktuellen Band der Bronski-Reihe.

Verfilmung auch bei Streaming-Riesen zu sehen

Bekannt wurde Bernhard Aichner vor allem durch seine "Totenfrau"-Trilogie. Die Bücher verkauften sich über eine halbe Million Mal – die Verfilmung ist nun auch auf Netflix zu sehen. Erst vor Kurzem wurde ihm in Graz der "Fine Crime Award" verliehen.

Ob er mit Totenfrau Blum mehr gemeinsam hat als den Anfangsbuchstaben des Namens, und wie es mit der Geschichte um David Bronski weitergeht – darüber spricht Bernhard Aichner mit Theodora Bauer im Bücherbus am Ufer des malerischen Achensees in Tirol. Hier ist Aichner Schirmherr des Lesefests "achensee.literatour" – ein Wochenende, an dem rund um den namensgebenden See bekannte heimische Autorinnen und Autoren zusammenkommen und Einblick in ihr Schaffen geben.