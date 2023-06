MGV Jubiläumskonzert

Freitag, 30. Juni, Kinosaal Matrei, 20 Uhr.



Unter dem Motto "Ein Fest für uns" feiert der Männergesangverein Matrei sein 75-jähriges Bestandsjubiläum. Unter der Leitung des neuen Chorleiters Marco Rainer wird im ersten Teil ein Rückblick aus Liedern der vergangenen Jahrzehnten dargeboten. Unterstützung gibt es dabei von der Großglockner Kapelle Kals. Im zweite Teil des Festabends beschreitet der Chor völlig neue Wege und wird gemeinsam mit der heimischen Band "The Anvils" bekannte Popsongs präsentieren.

Kartenvorverkauf beim Tourismusbüro Matrei.

Vortrag

Dienstag, 27. Juni, Bildungshaus Osttirol, 9.30 bis 11 Uhr.



Was notwendig ist, um gesund alt zu werden, worauf in jedem Lebensalter geachtet werden sollte und weshalb Gemeinschaft wichtig ist, beantwortet Rudolf Rumpl beim Dienstagstreff. Keine Anmeldung erforderlich. Kostenbeitrag 4,50 Euro inkl. Kaffeejause.

Blutspenden

Mittwoch, 28. Juni, Kultursaal Obertilliach, 16 bis 20 Uhr.



Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

Spieglein, Spieglein an der Wand

Mittwoch, 28. Juni, Pfarrsaal Matrei, 19.30 Uhr.



Amüsantes und Erstaunliches zu Eitelkeit, Schönheitskult und Hygiene im Wandel der Zeit. Vom "stillen Örtchen", über verrufene Badehäuser, gefährliche Schönheitsmittel bis zu schrillen Auswüchsen der Mode, führt der Vortrag von Tatjana Hensling durch die Jahrhunderte.

Freiwillige Spende.

Die Verarbeitung von Hauskräutern

Donnerstag, 29. Juni, Römerstube Lavant, 19.30 Uhr.



Der Obst- und Gartenbauverein Lavant lädt im Rahmen des Themenschwerpunkts "Selbstversorger" zum Vortrag mit Rosemarie Waldauf. Das Thema Verarbeitung von Hauskräutern wird dabei behandelt. Die Teilnahme ist für alle Obst- und Gartenbaumitglieder kostenlos, für Interessierte kostet es 10 Euro.

"Die gute Speis"

Freitag, 30. Juni, Tammerburg Lienz, 15 bis 18 Uhr.



Zum Tag der offenen Tür lädt "Die gute Speis". "Food Coop" ist die erste Lebensmittelgemeinschaft Osttirols. Ab 15 Uhr gibt es einen Bio-Markt und Kinderprogramm. Um 16.30 Uhr hält Christian R. Vogl (BOKU Wien) den Vortrag "Saisonal, Regional und Bio - eine Diskussion aus Sicht der Nachhaltigkeit".

Parken ist oberhalb des Friedhofs möglich.

"Götter, Menschen und Heroen"

Freitag, 30. Juni, Museum Aguntum, 17 Uhr.



An den Museumsabend ist die Dauerausstellung bis 20 Uhr für die Besucher geöffnet. Um 17 Uhr gibt es eine Spezialführung. Kulturvermittler Hannes Rohracher berichtet über die großen Erzählungen und Gründungssagen der Antike.

Anmeldung erbeten: (04852) 615 50

Spezialführung im Museum Aguntum © KK/Veranstalter

"Tirol zualosen"

Samstag, 1. Juli, Mecki´s Panoramastubn am Zettersfeld, 11 Uhr.



Die Arbeitsgruppe Osttriol des Tiroler Volksmusikvereins lädt alle Freunde der echten Volksmusik zu einem Almhoagascht. Die Volksmusikgruppen "Saunawirt Tanzlmusig", "Iselklong", "Hittensinger" und die "Gaimberger Weisenbläser" werden dabei zu hören sein. Moderiert wird das Programm von Erich Pitterl.

Edmund

Samstag, 1. Juli, Stadl-Arena Debant, 20 Uhr.

Endlich wieder richtiger Austropop - das hört man oft, wenn über das Duo Edmund aus dem Wienerwald gesprochen wird. Roman Messner und Markus Kadensky stecken hinter dem Bandnamen. Die beiden Musiker schreiben wunderschöne zweistimmige Mundartsongs aus dem Bauch heraus, vereinen darin das Beste des alten Austropop mit aktuellem Songwriting und treffen damit voll ins Schwarze. Am Samstag ist das Duo in der Stadl-Arena in Debant zu hören.

Tickets sind bei Ö-Ticket und Ticketmaster erhältlich.

Zu Hören in Osttirol "Edmund" alias Roman Messner und Markus Kadensky © KK/Veranstalter

Flohmarkt

Samstag, 1. Juli, Hauptplatz Lienz, 8 bis 17 Uhr.

Sonntag, 2. Juli, Hauptplatz Lienz, 8 bis 17 Uhr.



Reges Treiben herrscht jedes Jahr am großen Flohmarkt, wenn Gäste und Einheimische über den Hauptplatz bummeln und die teilweise antiken Schätze bei den einzelnen Ständen begutachten. Trödler und Interessierte prägen an diesem Wochenende das bunte Bild im Zentrum von Lienz.

Theaterwagen Porcia

Sonntag, 2. Juli, Vitalpinum Assling, 18.30 Uhr.



Der Vitalpinum Garten verwandelt sich zur Theaterbühne des Ensembles Porcia. Mit dem Stück "Der Bauer als Millionär oder das Mädchen aus der Feenwelt" von Ferdinand Raimund werden die Besucher verzaubert. In dem Stück kämpfen Neid und Hass mit Eitelkeit und Geltungssucht. Liebe und Zufriedenheit nehmen mit Hilfe skurriler Hilfsmächte, die das Leben manchmal schickt, neue Herausforderungen an.

Reservierung erbeten unter: office@vitalpinum.com oder unter (04855) 810 09

Aufführung des Ensembles Porcia in Assling © KK/Ensemble Porcia

Spielenachmittag

Sonntag, 2. Juli, Hotel Tschitscher Nikolsdorf, ab 14 Uhr.



Der Spielenachmittag, veranstaltet vom Spielekreis Osttirol, ist für groß und klein. Kommen sollen und dürfen alle Freunde von Brett- und Kartenspielen im Alter zwischen drei und 103 Jahren.

Mittlerweile hat sich der Spielschatz auf über 500 Spiele aufgestockt. Dabei werden Kinderspiele ebenso wie klassische Gesellschaftsspiele zum Ausprobieren angeboten. Neben Taktik- und Strategiespielen können auch kooperative Spiele getestet werden.

Der Eintritt ist frei.

M.S.