„Die Osttiroler Berge können heuer nicht nur sportlich, sondern auch kulinarisch entdeckt werden“, informiert Bergbahnen-Betreiber Maximilian Schultz. Insgesamt zehn Hütten und Restaurants laden in den Wandergebieten Kals-Matrei, Sillian und St. Jakob zum Einkehren ein und bieten von typischen regionalen Spezialitäten bis zur Haubenküche eine große Auswahl. Die Adlerlounge auf 2421 Höhenmeter wurde erst kürzlich wieder von Gault Millau auszeichnet und bleibt damit das höchstgelegene Haubenlokal Osttirols. „Wir haben in unseren Wandergebieten aber auch viele einheimische Pächter und Betriebe, die sich sehr engagieren und mit ihren landwirtschaftlichen Produkten und Spezialitäten abheben. Diese Authentizität ist eine besondere Stärke des Osttiroler Tourismus.“

Am kommenden Samstag (24. Juni) läuten die Bergbahnen Kals den Osttiroler Bergsommer ein. Am 1. und 2. Juli startet auch der Sommerbetrieb in den Wanderzentren St. Jakob und Sillian-Hochpustertal.

Sowohl bei den Ankünften und Nächtigungen hat sich der Sommertourismus in Osttirol sehr positiv entwickelt. Der Bezirk zählt hier mittlerweile zu den beliebtesten Urlaubsregionen Tirols. „Diesen Aufwärtstrend wollen wir mit ausgeweiteten Betriebszeiten unserer Bahnen und noch mehr Bergerlebnis unterstützen. Der neue Kinderpark Ochsenlacke in St. Jakob ist ein Musterbeispiel, wie eine nachhaltige Belebung im Sommer funktionieren kann“, sagt Schultz. Die Bahnen in St. Jakob, Sillian und Kals fahren heuer bis Mitte bzw. Ende September, während der Sommermonate Juli und August durchgehend. Die Goldried Bergbahnen Matrei bleiben hingegen aufgrund der Bauarbeiten für die neue Skitalabfahrt geschlossen.