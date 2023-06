Großalarm am Dienstagvormittag in der Osttiroler Bezirksstadt Lienz: Kurz vor Mittag fuhren vor dem Gebäude des Finanzamtes mehrere Einsatzautos vor. Sechs Polizisten stürmten in die Räume des in dem Gebäude untergebrachten Arbeitsmarktservice (AMS). Drei Rettungsautos, der Notarzt und Rettungshubschrauber Christophorus 7 wurden alarmiert.

Mittlerweile gibt es eine erste Meldung der Landespolizeidirektion zu dem dramatischen Vorfall: Gegen 11.45 Uhr kam es durch einen männlichen Täter (37) zu einer "Bedrohungslage" im AMS Lienz. Nach ersten, noch nicht bestätigten Informationen, soll der Mann die AMS-Leiterin bedroht haben. Über die Art der Drohung gegenüber der Frau - ob diese verbal oder mit einem Messer verübt worden ist - war indes noch nichts bekannt.

Rätselraten über Motiv

Beim anschließenden Polizeieinsatz kam es zu einer Konfrontation des Täters mit der Polizei, wobei ein Beamter durch eine Stichverletzung im Oberarm und der Täter durch eine Schussverletzung im Körperbereich unbestimmten Grades verletzt wurde. Abgegeben wurde der Schuss von einem zweiten Beamten.

Der Täter wurde festgenommen und wie der verletzte Beamte ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. Beide sollen nicht lebensgefährlich verletzt worden sein.

Die Polizei machte noch keine Angaben über das Motiv bzw. die Hintergründe der Tat sowie die Identität des mutmaßlichen Täters. Dies alles sei noch Gegenstand der derzeit laufenden polizeilichen Ermittlungen.