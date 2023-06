Dort wo früher über Jahrzehnte Lederwaren und Koffer verkauft wurden, riecht es jetzt angenehm nach angezündeten Rauchhölzern. In der Andrä Kranz Gasse 2 in der Lienzer Innenstadt lockt der neue Shop „Handpans und Herbs“ ein, zum Eintauchen in angenehme Gerüche und Klänge sowie zum Erwerb erlesener Naturprodukte. Der Lienzer Simon Tschernig (33) war früher Elektriker und Freileitungsmonteur. „Die Liebe zur Natur hat mich dazu animiert, dieses Geschäft zu eröffnen“, sagt er.