Der Fall von jenem Lienzer, der in der Nacht kein Taxi bekommen hat, um zu seiner sterbenden Frau in das Altenwohnheim in Lienz zu fahren, hat für zahlreiche Diskussionen in Lienz gesorgt – auch bei den Lienzer Taxifahrern. Der Mann wurde schließlich von der Polizei zu seiner Frau gebracht. Dieser Vorfall ereignete sich laut einem Taxiunternehmer Anfang November des Vorjahres. "Es war kurz bevor in Lienz wieder das erste Nachttaxi seinen Dienst aufgenommen hat." Das war am 11. November 2022.