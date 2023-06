Im Rahmen des Familienfests in Matrei wurde eine neue Partnerschaft vorgestellt: iDM wird neuer Ärmelpartner beim deutschen Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Die Zusammenarbeit wurde langfristig bis 2027 angelegt. Die Partnerschaft umfasst auch das Sponsoring der U23 sowie eine umfassende Werbepräsenz bei den Heimspielen. "Mainz 05 ist ein Traditionsverein und steht für hervorragende Nachwuchsarbeit. Auch wir bei iDM legen großen Wert auf Lehrlingsausbildung und Mitarbeiterentwicklung. Insofern haben sich zwei starke Partner gefunden", freut sich Hans-Jörg Hoheisel, Geschäftsführer Vertrieb bei iDM. "Wir freuen uns auf mindestens vier gemeinsame Jahre, in denen wir viel erreichen möchten", ergänzt Jochen Röttgermann, Vorstand für Marketing und Vertrieb beim 1. FSV Mainz 05.

Größter Arbeitgeber der Region

Die Nachfrage nach den Wärmepumpen aus Osttirol ist jedenfalls weiter ungebrochen. Aktuell laufen die Arbeiten für eine weitere Produktionshalle am Standort. "Damit können wir die Jahresproduktion in Matrei künftig auf 40.000 Wärmepumpen steigern. Die Fertigstellung ist im Herbst geplant", berichtet der technische Geschäftsführer Christoph Bacher. Heuer erstmals mit dabei war eine starke Abordnung aus Spittal, wo derzeit eine Produktion für Großwärmepumpen hochgefahren wird. "Mit insgesamt 650 Beschäftigten in Matrei zählen wir schon jetzt zu den größten Arbeitgebern in der Region", weiß Thomas Pletzer, der seit diesem Jahr die iDM-Geschäftsführung komplettiert und für die Bereiche Personal, Facility und Finanzen zuständig ist.