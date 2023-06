Alle, die schon einmal hundert Kilometer im Sattel gesessen sind, wissen, dass Radfahren weh tun kann. Wer allerdings in einem Tag durch alle 33 Osttiroler Gemeinden strampeln will, muss richtig leiden. Diese schwere Tour hat einst der Radclub Hochpustertal mit Erfinder Gerald Bichler ins Leben gerufen. Acht Jahre gab es sie nun nicht mehr. Am kommenden Samstag, 24. Juni, erfährt die 33-Gemeinden-Tour ein Revival. Veranstalter ist der Alpenverein Sillian. Das Besondere: Die Tour ist ein Spendenmarathon.

Begonnen hat alles im Winter. Der Sillianer Baumeister Johannes Viertler ist mit seinem Kollegen Michael Strasser aus Heinfels eine Skitour gegangen. Und sie haben über den Sport diskutiert. Strasser, der bei der Dolomitenradrundfahrt eine starke Zeit auf den Asphalt gezaubert hat, wollte bei einem Event mitradeln, bei dem es nicht um Sekunden, sondern um den guten Zweck geht. Gemeinsam entstand die Idee, die kultige 33-Gemeinden-Tour als Charityevent neu aufzuziehen.

Johannes Viertler und Michael Strasser kamen bei einer Skitour auf die Idee, die 33-Gemeinden-Tour aufleben zu lassen © KK/Privat

"Schon über 20 Sportler haben sich gemeldet und nehmen teil", berichtet Viertler. Er nutzt sein Unternehmer-Netzwerk, um für jeden teilnehmenden Sportler einen Sponsor zu finden. "285 Euro für 285 Kilometer", so der Sillianer Alpenvereinsobmann. Gestartet wird um 6 Uhr in Untertilliach. Von dort geht es in Richtung Villgratental und über die Pustertaler Höhenstraße nach Lienz. Nach einer Talbodenrunde geht es auf den Iselsberg, nach Thurn, Kals, Prägraten und ins Defereggental. Zum Abschluss wartet auf die Radler noch der Anstieg nach Schlaiten. In Summe geht es 4525 Höhenmeter bergauf. "Bei der 33-Gemeinden-Tour handelt es sich um kein Rennen, sondern um ein besonderes Erlebnis für gut trainierte Hobbysportler", sagen die Veranstalter. Auch ein Begleitfahrzeug – inklusive Kuchenbuffet – unterstützt das Peloton auf dem Weg durch Osttirol, Peter Mairer wird es steuern.

Anmeldung noch bis Dienstag möglich

Das Spendengeld kommt einer Osttiroler Familie zugute, die heuer einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat. „Es gibt Menschen, die schwere und weite Wege im Leben vor sich haben“, sagt Viertler. Und diesen wolle man mit der Tour unter die Arme greifen.

Interessierte Radfahrer können sich noch bis Dienstagabend, 20. Juni, bei Johannes Viertler unter der Telefonnummer 0664 91 10 858 anmelden. Je mehr Sportler dabei sind, desto besser.