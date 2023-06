Lange war es nicht leer, das ehemalige Tally-Weijl-Geschäft auf dem Hauptplatz in Lienz. Die steirische Optikerkette Wutscher folgt dem Billig-Modefranchise. "Der Umbau findet bereits statt und die neue Filiale wird sukzessive umgebaut. Die Kunden werden eine moderne Filiale vorfinden, in der es die neuesten Brillenmodelle und die innovativsten Geräte gibt", heißt es aus der Firmenzentrale. Die Mitarbeiterzahl wird gleich bleiben, die derzeitige Filiale in der Muchargasse wird aufgelassen.