Herbert Kickl, Frontmann der FPÖ ist im Höhenflug. Nicht unbegründet: Seit Wochen liegt seine Partei in der Sonntagsfrage mit Abstand auf Platz eins. In einer „Neustart“-Tour will die FPÖ über den Sommer die Stimmung festigen. Man weiß ja nie, vielleicht wird ja doch früher gewählt. Nach Osttirol kommt Kickl am Sonntag, im Schlepptau auch Gerald Hauser, der blaue Mann für Osttirol. Der kommende Sonntag ist aber nicht irgendein Sonntag in Tirol. Es ist der Landesfeiertag. „Auf zum Schwur“, heißt es im Herz-Jesu-Lied. Am Vormittag, wenn es allerorts gesungen wird und die Herzjesu-Prozessionen stattfinden, lädt Kickl in das Tauerncenter zur großen Rede.