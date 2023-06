Bibiza in Lienz

Samstag, 24. Juni, Innenhof Schloss Bruck, 20 Uhr.



Bibiza gilt als eine der wichtigsten Stimmen der österreichischen Rap-Szene. Mit seiner famosen Band geht der Musiker auf Wiener Schickeria Tour und eröffnet am Samstag die Open-Air-Saison auf Schloss Bruck.

Mit dem Shabby Chic hat sich Bibiza in den vergangenen Jahren ein Repertoire mit großer stilistischer Breite aufgebaut. Er passt in keine Schublade mehr, ist über sich hinausgewachsen und unglaublich vielseitig geworden. BIBIZA hat sich aus der Rap- und HipHop-Ecke herausbewegt und dehnt Genregrenzen aus.

Bei prognostiziertem Schlechtwetter findet das Konzert im Stadtsaal statt.

Karten-Reservierung unter www.stadtkultur.at oder Tel. 04852 600 519.

Computeria

Montag, 19. Juni, Volkshaus Lienz/ 1. Stock, 17 bis 18 Uhr.

Die Computeria ist ein vom Land Tirol geförderter Lern- und Begegnungsort, an denen ältere Menschen ermutigt werden, sich mit dem Computer und den neuen Technologien aktiv zu befassen.

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Neue Philharmonie München

Dienstag, 20. Juni, Kultursaal Sillian, 20 Uhr.



Das Orchester Neuen Philharmonie München hat bereits in den vergangenen Jahren die Marktgemeinde Sillian als Probestandort ausgewählt und gibt auch dieses Jahr zum krönenden Abschluss ein Konzert. Unter der Leitung von Simon Edelmann wird Rossini, Schostakowitsch und Beethoven vorgetragen.

Eintrittskarten sind im Tourismusbüro Sillian und an der Abendkassa erhältlich.

Konzert der Neuen Philharmonie München in Sillian © KK/SABINE WEINERT-SPIESS

Schülerkonzert

Mittwoch, 21. Juni, Tirolerhof Dölsach, 19 Uhr.



Die Schüler der Landesmusikschule Lienzer Talboden lassen ein buntes Programm mit den unterschiedlichsten Instrumenten erklingen.

Konzert auf Burg Heinfels

Mittwoch, 21. Juni, Innenhof Burg Heinfels, 19 Uhr.



Unter dem Titel "Solstitium" konzertieren die Schülerder Landesmusikschule Sillian-Pustertal gemeinsam mit dem Osttiroler Lehrerchor. Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Kultursaal Heinfels statt.

Eintritt: Freiwillige Spenden

Blutspenden

Mittwoch, 21. Juni, Gemeindesaal Innervillgraten, 17 bis 20 Uhr.



Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

Lesung

Mittwoch, 21. Juni, Stadtbücherei Lienz, 19 Uhr.

Wanda Furtschegger liest aus ihren humorvollen Texten zum Thema Reisen. Anmeldung in der Stadtbücherei erbeten unter (04852) 639 72.

Krisenfest

Donnerstag, 22. Juni, Kultursaal Debant, 20 Uhr.



Man muss die Krisen feiern, wie sie fallen. So lautet das Credo des Radikaloptimisten Clemens Maria Schreiner. Der Kabarettist und Moderator ist am Donnerstag zu Gast im Kultursaal Debant und sein aktuelles Soloprogramm "Krisenfest".

Tickets sind erhältlich unter: https://www.eventim-light.com/at/a/6423f8d12ba2a61f232798d6/e/64381f4068e3a11b56cd0398

"Krisenfest" mit Clemens Maria Schreiner © KK/Clemens Maria Schreiner

"Gefühle und Geschichten"

Donnerstag, 22. Juni, online, 20.15 Uhr.



Der fit-for-family-Online Vortrag mit Julia Gratzel beschäftigt sich mit dem Thema Gefühle und Geschichten. Online Zugang unter: https://dioezeseinnsbruck.my.webex.com/join/kbw

Töpfermarkt

Freitag, 23. bis Sonntag, 25. Juni, Hauptplatz, jeweils 9 bis 18 Uhr.



Drei Tage lang wird der Lienzer Hauptplatz wieder zum Zentrum des Töpferhandwerkes und verzaubert mit Farben und Formen.

Das breite Spektrum an handgefertigten keramischen Erzeugnissen spannt sich von traditioneller Bauernkeramik bis zu modernen Formen und Objekten, wie Zimmerspringbrunnen, Skulpturen, Wandschmuck, Gebrauchs- und Ziergegenstände für Freunde und Liebhaber eleganten und stilvollen Wohnens.

M.S.