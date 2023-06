Ein außergewöhnlicher Polizeieinsatz, der sich bereits vor längerer Zeit in Lienz ereignet hat, ist in der Bezirkshauptstadt nach wie vor Gesprächsstoff. Wohl auch deshalb, weil der Fall traurig und herzerwärmend zugleich ist. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Dieser Spruch hat sich bewahrheitet. Denn als ein älterer Mann in Not war, haben zwei Polizisten aus Lienz großes Herz bewiesen.