Für die Mitarbeiter des Möbelhauses Kika in Nußdorf-Debant war der Tag, an dem sie von der Schließung der Filiale erfahren haben, ein schwarzer. Für eine Gruppe, nämlich die Naturschutz-Szene, war das Aus des Lienzer Kika ein kleiner Lichtblick. Der Verein Osttirol Natur und die Grünen Bäuerinnen und Bauern Tirol richteten ein Schreiben an den Lienzer Gemeinderat. Man will die umstrittene Widmung einer landwirtschaftlichen Fläche für einen Möbelix-Markt in letzter Minute verhindern.