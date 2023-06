Wie sehen Osttiroler die Zukunft ihrer Heimat? Was sind die wichtigen Themen? Was gehört verändert? Mit diesen Fragen hat sich seit 2013 die Arbeitsgemeinschaft Vordenken für Osttirol seit 2013 beschäftigt. Unter dem Motto #gemmason hat man über 1000 Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren aus dem Bezirk befragt, wie sich ihre Heimat in Zukunft vorstellen. Herausgekommen ist eine Ergänzung zum bestehenden Zukunftsbild.