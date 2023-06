"Ich hatte einen richtig guten Tag. Es hat sich angefühlt, als hätte ich unendlich viel Energie in mir", sagt Toni Tähti einen Tag nach seinem Sieg beim Supergiro, als er gerade schon wieder vom Training kommt. Verschnaufpause? Fehlanzeige. Der 30-jährige Finne aus Viitasaari fuhr die 5450 Höhenmeter, verteilt auf 228 Kilometer zwischen Österreich und Italien in einer Zeit von unglaublichen 6:36 Stunden. Absoluter Streckenrekord. Damit war er ganze 14 Minuten (!) schneller als der bisherige Rekord aus dem Jahr 2022. "Die Leistung ist außerirdisch", attestiert auch Veranstalter Franz Theurl. "Ich mag die langen Anstiege, da kann man richtig pushen", erklärt Tähti. Besonders der gefürchtete Monte Zoncolan in den Karnischen Alpen hat es Tähti angetan. Dort fuhr er seinen Gegnern, allen voran dem Slowenen Matej Drinovec, auf und davon, auch wenn er die Abfahrten "kontrolliert" aus Angst vor Verletzung absolvierte. Über den Plöckenpass erhöhte Tähti das Tempo, konnte die Gegner abschütteln und baute bis zur Zwischenzeit in Maria Luggau seinen Vorsprung auf drei Minuten aus.