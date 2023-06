Engagiert und kreativ: So kann man das Wirken des Vermessers Michael Rohracher zusammenfassen. Am Sonntag, 11. Juni, ist er im Alter von 81 Jahren verstorben. Rohracher machte sich sowohl in seinem Beruf einen Namen, als auch als Kommunalpolitiker. Er war vor gut drei Jahrzehnten an der Gründung der Liste Stadt Lienz beteilig. Sein Mitstreiter Uwe Ladstätter sag: „Er war ein sehr freundlicher, umgänglicher und aktiver Mensch.“ Und er hatte keine Scheu vor großen Namen. Anfang der 2000er-Jahre richtete er ob des schlechten Zustandes der Plöckenpassstraße einen Brief an den damaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi.