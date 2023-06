Montag früh waren Frust und Ärger großgeschrieben, bei all jenen, die die Drautalstraße B 100 zwischen dem Interspar-Kreisverkehr Richtung Dölsach für ihre Fahrten nutzen wollten. Die Bundesstraße ist bis Aguntum gesperrt, und das ohne jede Ankündigung der Landesstraßenverwaltung. Ausweichen geht nur über die Großglockner Straße und den Kreisverkehr Stribach. Am Vormittag schaukelte sich das Ganze auf – der Verkehr wurde mehr, die Autos auf der Ausweichroute stauten sich in beiden Richtungen zurück. Und manchem Verkehrsteilnehmer stieg ob des Chaos die Zornesröte ins Gesicht.