Es ist einer der ersten heißen Sommertage in der Sonnenstadt. Das satte Grün der Wiesen sorgt für Bilderbuchidylle in Alt-Debant, beim Wohn- und Pflegeheim. Um Punkt 15.30 Uhr kehrt Katharina Pichler auf der Rikscha von der einstündigen Tour zurück. Sie fährt direttissima durch die große Glastür zurück ins Pflegeheim. Ihr Fahrgäste haben es genossen: die Idylle, das gemütliche Tempo – und die herrliche Frische des Fahrtwindes. Die Rikscha in den Osttiroler Pflegeheimen gibt es seit wenigen Wochen – und Pichler engagiert sich seit der ersten Stunde als Fahrerin.