Bis zu minus 77 Prozent bringt der Schlussverkauf beim Kika-Leiner im Zuge der Schließung von 23 Möbelhaus-Standorten. Während die einen auf Schnäppchenjagd gehen und dem Kaufrausch verfallen, stehen die anderen bald ohne Job da. 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen mit der Auflösung des Standortes in Nußdorf-Debant ihren Job quittieren. Seit den späten 1980er-Jahren gibt es das Möbelhaus in Nußdorf-Debant, einige Mitarbeiter sind seit der Geburtsstunde an Bord. Nun will die Politik für Hilfe sorgen. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) verkündete, gemeinsam mit den Sozialpartnern, ÖGB und AMS, die Kika-Mitarbeiter zu unterstützen. "Wir werden allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Hilfe brauchen, unter die Arme greifen. Das kann ich jetzt schon versprechen", betont der Landeshauptmann.