Die Sektion Stockschießen der Sportunion iDM Matrei, mit Obmann Daniel Oberwalder, feiert 60-Jahr-Jubiläum. Dieser Anlass soll gebührend gefeiert werden. Am 24. Juni ab 11 Uhr geht es los. 36 Teams in vier Gruppen mit je neun Mannschaften können am Parkplatz vor dem Tauernstadion mit dabei sein und um den begehrten Titel des "Marktlesmeisters" spielen.

Nachdem die Plätze für die Turniere immer schnell weg sind, wollen die Veranstalter diesmal so vielen Interessenten wie möglich die Gelegenheit geben, mitzuspielen. "Da wir platzmäßig nicht stark gebunden sind, können alle Gruppen gemeinsam zur selben Zeit spielen und somit wird es auch zu einem Halb‐ und Finalspiel der jeweiligen Gruppensieger kommen und schlussendlich einen Marktlesmeister geben", sagt Oberwalder.

Hüpfburg, Volkxrock und Bullenreiten

Doch das Stockschießturnier ist nicht das Einzige, das an diesem Tag auf die Besucher wartet. Für die kleinen Gäste wird es eine Hüpfburg, Kletterturm und Kinderschminken geben. "Für Jung und Alt haben wir ein Bullenreit-Turnier mit genauer Zeitnehmung organisiert. Hier ist jedoch eine Sartgenbühr zu bezahlen", sagt der Obmann. Weiters gibt es eine Tombola mit Sachpreisen für einen guten Zweck.

Volxrock aus Südtriol wird auf der Bühne stehen © KK/Marcell Pardeller

Auch musikalisch kann das anschließende Zeltfest einiges bieten. Ab 18.30 Uhr sorgen die "Guts" für Stimmung. Nach der Siegerehrung, die um 20 Uhr statt findet, übernimmt dann die bekannte Südtiroler Formation "Volxrock" die Bühne.

Wer sich schon im Vorverkauf ein Ticket sichern möchte, kann dies in der Raiffeisenregionalbank Matrei , Tourismusbüro Matrei sowie in der Stadtbücherei in Lienz tun.